Un gallego corre los últimos 100 km del Camino de Santiago en 12 horas: "Fue una explosión de emoción"

Emilio Madarnas, conocido en redes como Hassel Run, acaba de completar el último de sus desafíos personales: recorrer corriendo los 100 kilómetros que separan Vigo de Santiago. No lo hizo solo. Durante el trayecto, compartió su experiencia con sus seguidores, que lo acompañaron a través de sus pantallas.

En un vídeo subido a sus redes y que rápidamente se hizo viral, Emilio muestra toda la aventura, desde su salida en Vigo hasta la llegada a la plaza del Obradoiro, 12 horas y 31 minutos después. "Fue una explosión de emoción", confiesa.

El reto no fue fácil. Emilio cuenta que comenzó con mucha ilusión, pero que a medida que avanzaba, el cansancio y el calor hicieron mella. "Como ocurre con las etapas de la vida, el reto tuvo subidas y bajadas", explica. "Pasé por momentos de duda, sobre todo al cruzar la mitad, y llegué a un punto crítico cuando solo faltaban siete kilómetros", confiesa el corredor.

En esas últimas fases, asegura, la mente jugó un papel crucial. "Puedes tener las piernas destrozadas, pero si la mente se rinde, se acabó la jugada", asegura. Además, el cansancio físico se sumó al calor, con temperaturas que llegaron a alcanzar los 30 grados en algunos puntos.

Casi 3.000 kilómetros al año

Desafíos como completar un maratón dando vueltas a la fortaleza de O Castro, o este último del Camino, forman parte de su estilo: retos personales, a veces extremos, siempre compartidos con su comunidad. "Soy un yonqui de aventura y de los kilómetros", resume con humor. Solo en lo que va de 2025 ya ha recorrido unos 1.800 kilómetros corriendo, y calcula terminar el año rozando los 3.000.

Y, para el futuro, Emilio ya tiene en mente desafíos más extremos y por etapas, como la Marathon des Sables, una ultramaratón de autosuficiencia en el desierto del Sáhara. Pero hay algo más: le gustaría que sus próximos retos tuvieran también un fin solidario, como apoyar a protectoras de animales o dar visibilidad a colectivos locales.

La importancia de generar comunidad

Aunque siempre ha estado ligado al deporte, Emilio empezó a participar en carreras populares hace siete años. Desde la pandemia, correr se convirtió en una actividad más frecuente y estructurada, incorporando un calendario planificado de carreras. Este año ha participado en las maratones de Roma y Madrid, y ya tiene previsto correr en Lisboa en noviembre, además de San Sebastián y París el próximo año.

Pero, más allá de los kilómetros, Emilio encuentra en sus redes sociales un espacio para motivar a otros corredores. "Utilizo mis redes para generar emociones positivas y animar a la gente a correr. Muchas veces me emociona cuando alguien me escribe para contarme que, gracias a mis vídeos, se ha animado a hacer deporte", comparte.