Suspendido el Salamanca-Celta de Copa del Rey a consecuencia del accidente de tren de Urda (Toledo)

El Celta no se enfrentará esta noche al Salamanca, partido previsto en la competición de Copa del Rey para las 21:00 horas. La Real Federación Española de Fútbol ha decretado el aplazamiento de los 24 encuentros agendados como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario que se ha cobrado decenas de vidas humanas en Urda (Toledo).

En un comunicado, la Federación ha precisado que, "en próximas fechas", se informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

"La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente", ha escrito la RFEF en su comunicado.