London Celtas, la peña del Celta en Londres, ante el duelo contra el Celtic: "Una fiesta entre dos aficiones hermanas"

El Celta buscará este jueves en Glasgow su primera victoria de la temporada en la Europa League contra el Celtic. Tras la dura derrota frente a la Juventus el pasado jueves, los vigueses afrontan una nueva cita europea con energías renovadas y el objetivo de sumar tres puntos.

El encuentro ha movilizado a miles de celtistas, que se han desplazado hasta Escocia para acompañar a su equipo. También los aficionados del Celta que residen en Reino Unido viven el partido con especial expectación. Es el caso de London Celtas, la peña oficial del club en Londres, que cuenta los días para una cita que consideran muy especial.

"Muchos de nuestros aficionados están volcados con el partido: tenemos más de 30 peñistas con entrada para Celtic Park. Muchos viajan desde Londres y otros desde distintos puntos de Europa y España", asegura a Treintayseis el presidente de la peña, Guillermo Guridi.

Para London Celtas, la visita del equipo supone un motivo de orgullo, ya que la peña lleva diez años establecida en Reino Unido. "Es un gran honor que el Celta venga al país en el que llevamos establecidos diez años. Es un acontecimiento que no vivimos habitualmente, sobre todo en competición oficial. Ahora se repite casi diez años después del partido de Old Trafford, justo en nuestro décimo aniversario como peña oficial, lo que es muy bonito", explica Guridi.

Los peñistas esperan que el encuentro se convierta en una celebración entre ambas aficiones. "Esperamos que el partido sea una gran fiesta entre dos aficiones hermanas, unidas por el nombre de la antigua cultura que nos representa", señala el presidente. Unos días especiales para todo el celtismo y, como reconoce Guridi, quizás aún más para quienes viven la pasión celeste lejos de Galicia.