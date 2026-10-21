El Celta confirma su expansión gastronómica en Balaídos: desde un 'Sportsbar' a un espacio para empresas

El Celta revolucionará la oferta gastronómica del estadio municipal de Balaídos y confirma la llegada de nuevos espacios. Estos fueron presentados este martes en la junta de accionistas en la que se aprobó la renovación del Consejo de Administración y se respaldó las cuentas del club.

El Salón Regio de A Sede acogió esta tarde la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Celta, que estuvo marcada por la incorporación de José Maroto y Manuel Villanueva al órgano de gobierno de la entidad celeste. Además, los accionistas respaldaron también una ampliación de capital dentro de una ronda de financiación para el desarrollo de Celta360.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, abrió la junta con una intervención en la que repasó la evolución del proyecto deportivo, así como sus principales retos y las líneas de trabajo de los próximos años. "Hacer realidad el proyecto Celta360, que ya emerge y es visible, es un gran paso en la consolidación de un club serio, con visión y ambición, que se arraiga en sus raíces y su entorno", afirmó.

Luego, tras la intervención del director de comunicación del Celta, Gael García, fue el turno del director del Área Celtista, David González. Este repasó las principales iniciativas desarrolladas para fortalecer el vínculo entre club y afición, entre las que se encuentra la expansión gastronómica del estadio de Balaídos.

De esta forma, el club presentó los nuevos espacios que se abrirán próximamente en el templo celeste: el Espacio Conxemar, el nuevo restaurante de La Aldeana y la Taberna Celta.

El Espacio Conxemar será un punto de encuentro para empresas, instituciones y profesionales del sector del mar, mientras que los otras dos propuestas estarán abiertas a un mayor público. La Taberna Celta será un 'sportsbar' pensado para gozar del fútbol y "del celtismo en un ambiente único", mientras que la Aldeana se trata de "una nueva propuesta de restauración", como indicó el club en redes.