El Celta ya conoce a sus rivales en Europa: Juventus, Marsella y Celtic de Glasgow, los más destacados

El Celta ya conoce a los 8 equipos a los que se enfrentará en la liguilla de la Europa League que arranca el 16 o 17 de septiembre.

El sorteo realizado este viernes ha deparado tres enfrentamientos contra equipos clásicos, como son Juventus, Olympique de Marsella y Celtic de Glasgow; el primero, en Balaídos, y los otros dos fuera de casa. Además, también recibirá la visita del Bournemouth.

Union Saint-Gilloise, Omonia Nicosia, Lillestrom y Hapoel Beer Sheva completan el cuadro de rivales. El calendario se conocerá el próximo domingo.

Rivales

Juventus (casa)

Olympique de Marsella (fuera)

Union Saint-Gilloise (casa)

Celtic (fuera)

Bournemouth (casa)

Omonia Nicosia (fuera)

Lillestrom (casa)

Hapoel Beer Sheva (fuera)

Calendario

Jornada 1: 16 o 17 de septiembre de 2026

16 o 17 de septiembre de 2026 Jornada 2: 15 de octubre de 2026

15 de octubre de 2026 Jornada 3: 22 de octubre de 2026

22 de octubre de 2026 Jornada 4: 5 de noviembre de 2026

5 de noviembre de 2026 Jornada 5: 26 de noviembre de 2026

26 de noviembre de 2026 Jornada 6: 10 de diciembre de 2026

10 de diciembre de 2026 Jornada 7: 21 de enero de 2027

21 de enero de 2027 Jornada 8: 28 de enero de 2027

Claudio Giráldez: "El partido en Glasgow es el que más ilusión me hace"

Claudio Giráldez reconoció que, entre los rivales que le han tocado al Celta en la Europa League, el desplazamiento para medirse al Celtic es uno de los que más ilusión le genera. "Principalmente, el partido del Celtic. Es un campo con un ambiente espectacular", señaló el técnico celeste, que destacó las referencias recibidas por Borja Oubiña sobre la atmósfera que se vive en su estadio.

También puso el foco en los encuentros de Balaídos, donde espera que el apoyo de la afición resulte decisivo ante un calendario especialmente exigente.

El entrenador admitió que los partidos a domicilio plantearán además un reto añadido por el menor conocimiento de algunos adversarios. "Tenemos que indagar un poquito más en esos equipos para ver qué nos vamos a encontrar, dónde vamos a jugar", explicó. Giráldez recordó que el Celta se encontrará estadios con mucha historia y ambientes muy intensos, similares a los vividos la pasada temporada frente a equipos como Estrella Roja o Dinamo, y subrayó que deberán estudiar en profundidad a conjuntos menos conocidos en España pero que "si están ahí es porque han hecho bien las cosas".

Pese a la expectación generada por el sorteo europeo, Giráldez quiso mantener el foco en el compromiso liguero más inmediato ante el Athletic Club antes de comenzar a preparar la competición continental. "A trabajar, a ponernos los codos en la mesa, a conocer a los rivales y a prepararnos bien", resumió.

El técnico aseguró además que el vestuario afronta con enorme ilusión una temporada con tres competiciones y pidió nuevamente el respaldo del celtismo: "Ojalá podamos darle muchas alegrías a la afición. Las vamos a necesitar en casa y fuera".