Los bares de Balaídos se preparan para el debut del Celta mirando al cielo: "Esperemos que mejore"

"Estamos preparados". Esa es la respuesta de los hosteleros del entorno de Balaídos, que hoy acoge el primer partido de la temporada en casa ante Osasuna, después de que se tuviera que posponer el estreno, fijado para el domingo 16 de agosto, a causa de un hongo que afectó al césped.

El ambiente alrededor de las 12:00 horas no es el de día de partido, sino el de un día laborable, con los clientes habituales tomando un café o disfrutando de un descanso en la jornada laboral.

Pero ese "estar preparados" lo atestiguan las neveras llenas de cerveza y refrescos; la actividad es frenética a esas horas, aunque no tanto como cuando los aficionados comiencen a llenar la Avenida de Fragoso.

A pesar de las ganas de que llegue el estreno liguero como local, los bares miran al cielo, ya que la lluvia podría pasar factura. "Estamos preparados, pero a ver si acompaña el tiempo, porque será mejor", señalan desde la cafetería Tribuna.

"El tiempo afectará un poquito si sigue así la cosa", asegura Salva, de la cafetería Revi, mientras en el exterior no para de llover. "Aunque dicen que por la tarde mejora, a partir de las seis", añade, ya que considera que es el tiempo lo que más les puede perjudicar, más allá de que se juegue entre semana.

De hecho, esta cafetería estaba cerrada el domingo 16 de agosto, por lo que el cambio de fecha no les ha venido mal. "Nos benefició porque nosotros en esas fechas siempre estamos de vacaciones; a veces, coincide que se juega el primer partido fuera, pero si llega a jugarse, nos lo hubiésemos perdido porque estábamos cerrados", incide.

Rodeado por el dispositivo de las obras de la renovación de la grada de Gol, el Don Balón también estará fiel al debut del Celta en Balaídos. "El tiempo puede afectar más que el día y el horario", repiten desde la clásica cafetería.

Eso sí, tienen claro que el cambio de fecha les afectó de manera "negativa", aunque presumen que, si el tiempo acompaña, será un buen estreno.