Giráldez, sobre la posible salida de Javi Rueda: "Es una decisión que no comparto. Sería una mala venta"

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha mostrado este miércoles su desacuerdo ante un posible traspaso de Javi Rueda. "Sería una mala venta", ha afirmado el preparador celeste en la rueda de prensa previa al partido contra el Osasuna.

La posible salida de Javi Rueda, jugador esencial en el carril derecho para el esquema de Giráldez, está protagonizando la previa informativa del Celta-Osasuna, que se disputará este jueves en Balaídos, tras haber sido aplazado por el mal estado del césped.

Según adelantó este martes el periodista especializado en mercados de fichajes, Matteo Moretto, Celta y Nottingham Forest ultiman la venta del carrilero malagueño. El traspaso, como avanzan en exclusiva desde TQHT Podcast, rondaría los 15 millones de euros, de los cuales 7,5 millones ingresaría el Real Madrid.

La respuesta de la afición celeste en redes sociales ha sido clara: rechazan el movimiento y critican la acción del club olívico. La reacción del entrenador de O Porriño tampoco ha sido mucho mejor en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Osasuna.

"El club no es mío. Yo no tengo la decisión final sobre las cosas y, si se llegase a tomar esa decisión, es una decisión que no comparto. No estoy de acuerdo con ella en este momento. Y en las cifras que más o menos se hablan, me parece que sería una mala venta", ha valorado Giráldez.

El entrenador confía en que el traspaso no se lleve a cabo y reitera que "no es más que una opinión". "Yo no dirijo el club, no tengo constancia sobre las cuentas más allá de la que pueda tener un socio", ha añadido en referencia a las posibles causas económicas que inciten al Celta a realizar la venta.

Además, Giráldez ha afirmado que la sensación que Rueda le transmite en los entrenamientos de "la sensación de querer estar aquí". El carrilero derecho está convocado para el partido de este jueves a las 20:30 horas en Balaídos contra el equipo navarro.

"No me planteo un escenario sin Rueda", ha añadido el de O Porriño, tras ser preguntado sobre la posibilidad de buscar en el mercado un reemplazo al carrilero. "El margen es corto y creo que es todavía más difícil encontrar sustitutos a los jugadores que ya tenemos", ha concluido.