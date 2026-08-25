Giráldez ya tiene su extremo: el Celta anuncia el fichaje de Driouech. RCCELTA

El Celta ya tiene a su extremo, una posición que, tras el paso de Bryan Zaragoza media temporada el año pasado, era una de las que debía cubrir el club celeste.

Los vigueses y el PSV Eindhoven han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Couhaib Driouech, que firma por cuatro temporadas, hasta junio de 2030.

El atacante marroquí, de 24 años, puede actuar en ambas bandas aunque se desenvuelve principalmente como extremo izquierdo y desde A Sede destacan su velocidad, desborde y capacidad en el uno contra uno.

Formado futbolísticamente en los Países Bajos, pasó por el Excelsior Rotterdam y el SC Heerenveen antes de incorporarse al PSV.

Driouech llega a Vigo después de disputar 40 partidos la pasada temporada, con nueve goles y ocho asistencias, y cuenta también con experiencia en la Champions League, competición en la que suma 12 encuentros, cuatro tantos y dos pases de gol.

Entre sus actuaciones más destacadas figura un doblete ante el Liverpool que le valió el reconocimiento como MVP del partido. Internacional sub-23 con Marruecos, se incorpora ahora al proyecto de Claudio Giráldez como una nueva alternativa ofensiva para el conjunto celeste.

“Dende hoxe xa son un dos vosos”.



Primeiro día aquí e xa fala galego 😍



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Rueda y Bajčetić

Por otro lado, el periodista Matteo Moretto informa que Javi Rueda podría marcharse al Nottingham Forest, lo que sería una importante baja para el Celta, e incluso Claudio Giráldez dijo en rueda de prensa que no tenía en mente su traspaso.

Llegaría, eso sí, Stefan Bajčetić desde el Liverpool. El hijo del ex del Celta, formado en A Madroa, dejaría la Premier tras dos cesiones en Alemania y España y varias lesiones para recalar en el Celta Fortuna y con vistas de contar para el primer equipo.