Así es la nueva camiseta exclusiva que lanzan el Celta y O Marisquiño

Celta y Marisquiño se unen para presentar una camiseta urbana edición limitada. La prenda estará disponible a partir de este jueves a las 10:00 horas.

Sólo 300 camisetas salen al mercado, y presentan una silueta oversize de color blanco con los logotipos del Celta y Marisquiño, que adquieren protagonismo mediante un acabado engomado en relieve. La camiseta estará disponible hasta fin de existencias, con precio de 69,95 euros, en tenda.celta.gal, en las tiendas oficiales del Celta de ABANCA Balaídos y A Sede, y en los puntos de venta oficiales del Marisquiño ubicados en Samil durante la celebración del festival.

Según explican, con esta iniciativa, el club y el festival refuerzan el vínculo que ambos mantienen con la ciudad y con una forma de entenderla a través de la creatividad, el deporte y la expresión cultural. El Marisquiño, uno de los grandes referentes europeos de la cultura urbana y el mayor festival gratuito de deportes de acción del sur de Europa, volverá a convertir Vigo en el epicentro internacional de estas disciplinas.