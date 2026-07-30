El Celta cierra la temporada con pérdidas de más de 10 millones: "No vamos a vender por vender"

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, compareció este jueves en el Salón Regio de A Sede para hacer balance de la temporada 2025/26 y compartir la hoja de ruta de cara al curso 2026/27.

"Fue una temporada emocionante, muy bonita y muy exigente por las tres competiciones que disputamos. Supuso un gran reto y lo asumimos con mucha responsabilidad", señaló.

Durante su intervención, Mouriño repasó la situación actual del club y puso en valor la estabilidad alcanzada en la élite. "No podemos dejar de valorar estos 15 años en Primera División", afirmó, destacando que ese recorrido se ha construido sobre un modelo que sigue "priorizando la cantera". "Siempre con ambición y con el objetivo de estar entre los diez primeros", añadió.

La presidenta también celebró el ascenso del Celta Fortuna a Segunda División y expresó el orgullo que siente por el trabajo realizado en la cantera. En la misma línea, destacó la evolución de As Celtas, aunque lamentó que el equipo no lograra el ansiado ascenso.

"Estamos muy contentos de lo que hemos conseguido como club y de todo lo que estamos construyendo y seguimos trabajando para alcanzar. La clave es la unión que tenemos con el celtismo, la ciudad y las instituciones", aseguró. Además, mostró su satisfacción por el respaldo de la afición, con más de 40.000 celtistas, y agradeció el apoyo recibido para continuar impulsando el crecimiento del club.

Como nota negativa, Marián Mouriño señaló que el Celta volverá a cerrar el ejercicio con pérdidas económicas, que ascenderán a algo más de 10 millones de euros, al no haberse concretado ninguna venta durante el pasado mercado de verano. "No vamos a vender por vender si ni el jugador ni el club estamos convencidos de que es bueno para ambas partes", afirmó.

Por último, Mouriño felicitó a la selección española por la conquista del título y tuvo unas palabras de reconocimiento para Borja Iglesias, primer futbolista gallego en lograr este campeonato. "Estamos muy orgullosos de todo lo que ha conseguido y de los valores que representa", concluyó.