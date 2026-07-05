Fallece José Manuel Díaz Novoa, ex jugador y entrenador del Celta

El que fuera jugador y entrenador del Celta, José Manuel Díaz Novoa, ha fallecido a los 82 años en Gijón, su ciudad natal. Se trata de una de las figuras históricas del fútbol español, especialmente por su labor en los banquillos.

A pesar de ser un referente en el Sporting, su carrera también estuvo vinculada al Celta. Como jugador, disputó dos temporadas en Segunda División y logró un ascenso a Primera entre el 1967 y el 1970, aunque en la máxima categoría sólo disputó un partido con la celeste y a mitad de temporada se le concedió la carta de libertad.

En el banquillo fue el encargado de coger el relevo de Maguregui en la temporada 1988-1989; en lo deportivo, dejó al equipo en la octava posición en un año que estuvo marcado por el accidente de Alvelo y el asesinato de Quinocho.

La temporada siguiente dirigió al Celta 15 partidos antes de ser destituido por los malos resultados.