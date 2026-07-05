José Manuel Díaz Novoa.

José Manuel Díaz Novoa. @RealSporting

Celta de Vigo

Fallece José Manuel Díaz Novoa, ex jugador y entrenador del Celta

Disputó dos temporadas en Segunda División y llegó a debutar en primera con el equipo celeste, al que luego entrenó a finales de los años 80, logrando un octavo puesto en la temporada 1988-1989

Puede interesarte: Borja Iglesias regala una camiseta del Celta a Alexia Putellas tras la victoria de España en el Mundial

Publicada

El que fuera jugador y entrenador del Celta, José Manuel Díaz Novoa, ha fallecido a los 82 años en Gijón, su ciudad natal. Se trata de una de las figuras históricas del fútbol español, especialmente por su labor en los banquillos.

Castrelos antes del partido de Deep Purple

A pesar de ser un referente en el Sporting, su carrera también estuvo vinculada al Celta. Como jugador, disputó dos temporadas en Segunda División y logró un ascenso a Primera entre el 1967 y el 1970, aunque en la máxima categoría sólo disputó un partido con la celeste y a mitad de temporada se le concedió la carta de libertad.

En el banquillo fue el encargado de coger el relevo de Maguregui en la temporada 1988-1989; en lo deportivo, dejó al equipo en la octava posición en un año que estuvo marcado por el accidente de Alvelo y el asesinato de Quinocho.

La temporada siguiente dirigió al Celta 15 partidos antes de ser destituido por los malos resultados.