Ya es oficial: Javi Galán vuelve al Celta de Vigo para reforzar el carril izquierdo

Javi Galán vuelve al Celta de Vigo. El club olívico ha hecho oficial el fichaje del lateral extremeño este martes, que vestirá la celeste hasta 2028. Es la segunda incorporación del club en este mercado de verano, tras el anuncio de Aleix Febas.

"Su vuelta supone el reencuentro con un club en el que dejó un gran recuerdo, tanto por su rendimiento sobre el terreno de juego como por el compromiso y la implicación que siempre mostró", ha afirmado el club olívico en un comunicado.

Galán disputó un total de 79 partidos oficiales durante su primera etapa en Vigo, en los que se consolidó como uno de los grandes laterales izquierdos de La Liga. Su gran rendimiento provocó que el Atlético de Madrid se interesase por sus servicios, fichándolo para la temporada 2023/2024.

Desde entonces, ha acumulado experiencia en diferentes competiciones como la UEFA Champions League, la Supercopa de España o el Mundial de Clubes de la FIFA. En el club madrileño no tuvo el protagonismo esperado y fue cedido las últimas campañas a la Real Sociedad y Osasuna.

El lateral extremeño destaca por su capacidad para recorrer toda la banda, su profundidad en ataque y su habilidad para superar rivales en situaciones de uno contra uno. De esta forma, el Celta trata de reforzar su banda izquierda tras hacerse oficial la marcha de Óscar Mingueza este mismo martes.