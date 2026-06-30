El Celta se entrena en La Liga contra el Osasuna en casa y recibirá al Depor el 3 de enero

El Celta ya conoce la hoja de ruta de la temporada 2026-2027 en competición doméstica. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y La Liga han dado a conocer este miércoles los calendarios de Primera y Segunda División

Los de Giráldez comenzarán su andadura en LaLiga en Balaídos, contra un rival a batir por los puestos europeos: Osasuna. Este encuentro se jugará el fin de semana del 16 de agosto, siempre y cuando ninguno de los dos equipos tenga internacionales compitiendo en instancias finales de la Copa del Mundo.

Primer partido en casa, pero el Celta viajará hasta la Comunitat Valenciana para disputar la última jornada contra el Levante, sobre el 30 de mayo de 2027. Este será previsiblemente el último partido de Iago Aspas como jugador profesional con la camiseta celeste, un partido para la historia.

De hecho, otra cita marcada en el calendario celeste es el último partido de 'O Príncipe das Bateas' en Balaídos. Será en la jornada 37, durante el fin de semana del 23 de mayo de 2027, contra la Real Sociedad.

Primera y última jornada de La Liga

¿'O Noso Derbi' para estrenar Gol?

Los aficionados y los jugadores del Celta podrán volver a disfrutar de O Noso Derbi en Primera División. El primer enfrentamiento contra el Deportivo da Coruña será en Vigo, nada más comenzar 2027: sobre el 3 de enero. La vuelta tendrá lugar en Riazor en la jornada 32, que está programada para el 18 de abril.

El objetivo municipal es acabar las obras de la nueva grada de Gol para comenzar el nuevo año. Por tanto, es posible que el primer derbi gallego en La Liga tras ocho años del equipo herculino a la deriva por Primera Federación y Segunda División sea con Balaídos completamente reformado —a falta de las obras en Tribuna para ser sede mundialista en 2030—.

Los enfrentamientos en Balaídos contra el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid también serán en la segunda mitad de la temporada, con Gol reformado: jornada 29 contra el equipo blanco (21 de marzo) y 33 contra el club catalán (21 de abril). El primer enfrentamiento contra ambos conjuntos serán en la jornada 13 en el Santiago Bernabéu (22 de noviembre) y en la 15 en el Camp Nou (6 de diciembre).

El Celta B debuta contra el Cádiz

El filial del Celta será parte del fútbol profesional esta próxima temporada, tras su ascenso a La Liga Hypermotion. El debut de los de Fredi Álvarez será en Cádiz el próximo 16 de agosto. El Fortuna acabará también la competición en campo ajeno, el 6 de junio contra el Tenerife.

El primer partido de los celestes en Balaídos será contra el Andorra, durante la segunda jornada que se disputará sobre el 23 de agosto. En estos enlaces accede a los calendarios completos de Primera y Segunda División: La Liga - La Liga Hypermotion.