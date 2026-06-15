Ya a la venta las entradas para el Celta Fortuna - Ponferradina: "Un partido para la historia"

Cita con la historia este sábado en el Estadio de Balaídos. El Celta Fortuna se enfrenta a la Ponferradina, un encuentro decisivo en el que ambos equipos se disputarán el ascenso a Segunda División.

Directiva y jugadores esperan un ambiente único para un partido del filial. Y es que la eliminatoria se resolverá en Vigo ante miles de aficionados celtistas, que desean el ascenso de los de Fredi Álvarez. El objetivo del club es garantizar la seguridad y el acceso a todos los seguidores.

Ante las incidencias en la fase previa contra el CE Europa, el club olívico ha decidido poner a disposición de sus aficionados todas las butacas del templo celeste. Tras el empate este pasado fin de semana en El Toralín, las entradas ya están a la venta para cualquier persona con carné celtista.

Según ha informado el club, para acceder al encuentro será imprescindible disponer de una entrada nominativa y no se podrá acceder con los carnés del Celta, en cualquiera de sus modalidades. Todos los celtistas deberán de realizar un canjeo obligatorio para conseguir su entrada gratuita.

ENTRADAS 🎟️ #CeltaFortunaPonfe



🔹 Acceso exclusivo Carné Celtista 25/26

🔹 Xestión de entrada gratuíta online

🔹 Selección de bancada e butaca

🔹 Non hai venda a público xeral

🔹 Apertura de portas ás 17:15h



Solicita a túa entrada ata o 18/06 ás 12h 🩵 XUNTOS A POLO ASCENSO! — Celta (@RCCelta) June 15, 2026

¿Cómo conseguir entrada?

Los aficionados con carné celtista de la temporada 25/26, deberán obtener una entrada gratuita para acceder al estadio y hasta completar el aforo disponible. Para realizar el canjeo será necesario identificarse con el ID de socio y el PIN correspondiente, y seguir el procedimiento indicado por el club:

Acceder a la página habilitada para realizar el canjeo a través de este enlace o del portal de venta de entradas Seleccionar una localidad libre. Los aficionados con carné celtista podrán escoger cualquier grada y asiento. Además, el Celta recuerda que a los abonados no se les asignará por defecto su localidad habitual. Identificar los carnés, hasta un máximo de seis. Si deseas obtener varias entradas, deberás introducir un ID y PIN diferente por cada localidad seleccionada pero en la misma operación. Completar los datos de los asistentes, ya que las entradas son nominativas Recibir las entradas, que se enviarán al correo electrónico indicado durante el proceso de reserva

Por otro lado, el Celta ha recordado que sólo podrán participar en este proceso los titulares de un Carné Celtista de la temporada 2025/26 y que, por motivos "operativos y de seguridad", no se pondrán a la venta entradas para este encuentro.

El club también ha solicitado a los socios que "hagan un uso responsable" de las entradas y solo canjeen las que "vayan a ser utilizadas". Tampoco podrán ser utilizadas "en ningún caso" por aficionados visitantes, "a los cuales se les ha habilitado una zona de entradas para el equipo rival.