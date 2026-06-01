El Celta hace oficial el primer fichaje para la próxima temporada: Aleix Febas

El Celta ha hecho oficial su primer fichaje para la temporada 2026/2027. Tras el anuncio de la renovación de Iago Aspas, este lunes, 1 de junio, se ha confirmado el que era un secreto a voces.

Aleix Febas, centrocampista de 30 años, llega libre al club vigués tras finalizar su contrato con el Elche, donde se convirtió en uno de los medios más fiables y competitivos de LaLiga. Firma hasta junio de 2029.

Formado en la cantera del Real Madrid, Febas ha pasado por Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga antes de aterrizar en el club ilicitano, donde este año ha logrado la permanencia a las órdenes de Eder Sarabia; el mismo equipo del que llegó, en el mercado invernal, Álvaro Núñez.

Desde el Celta lo presentan como "la primera piedra" del proyecto de la próxima temporada y resaltan que se trata de un jugador "que encaja perfectamente en los planes de Claudio Giráldez y que reforzará la medular celeste en una temporada exigente, con el regreso del equipo a tres competiciones".