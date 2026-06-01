Febas, primer fichaje del Celta 26/27.

Febas, primer fichaje del Celta 26/27. RCCELTA

Celta de Vigo

El Celta hace oficial el primer fichaje para la próxima temporada: Aleix Febas

El ex centrocampista del Elche, de 30 años, llega libre y firma hasta junio de 2029

Información relacionada: Iago Aspas, sobre su renovación con el Celta: "No hubo ni negociación"

Publicada

El Celta ha hecho oficial su primer fichaje para la temporada 2026/2027. Tras el anuncio de la renovación de Iago Aspas, este lunes, 1 de junio, se ha confirmado el que era un secreto a voces.

Borja Iglesias, convocado para el Mundial.

Aleix Febas, centrocampista de 30 años, llega libre al club vigués tras finalizar su contrato con el Elche, donde se convirtió en uno de los medios más fiables y competitivos de LaLiga. Firma hasta junio de 2029.

Formado en la cantera del Real Madrid, Febas ha pasado por Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga antes de aterrizar en el club ilicitano, donde este año ha logrado la permanencia a las órdenes de Eder Sarabia; el mismo equipo del que llegó, en el mercado invernal, Álvaro Núñez.

Desde el Celta lo presentan como "la primera piedra" del proyecto de la próxima temporada y resaltan que se trata de un jugador "que encaja perfectamente en los planes de Claudio Giráldez y que reforzará la medular celeste en una temporada exigente, con el regreso del equipo a tres competiciones".