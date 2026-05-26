Iago Aspas, sobre su renovación con el Celta: "No hubo ni negociación"

Con la Europa League en el bolsillo, Iago Aspas ha comparecido en A Sede después de firmar un año más con el Celta. Será su última temporada sobre el césped para luego pasar a formar parte del organigrama del club, una campaña en la que volverá a recorrer los campos de Europa y a jugar O Noso Derbi contra el Deportivo da Coruña.

Acompañado de la presidenta del club, Marián Mouriño, y su director deportivo, Marco Garcés, la leyenda celeste ha asegurado "no hubo ni momento de negociación". "Me pasaron la propuesta, la dejé pasar, porque no quería pensar en ella", ha añadido Aspas, que, en cuánto vio la oferta, no tuvo "ningún inconveniente" con las condiciones propuestas por el club.

El "tema económico" no fue un impedimento para aceptar la renovación. Ahora bien, en palabras de Mouriño, 'O Príncipe das Bateas' hizo "de rogar" al club durante la temporada, ya que no decidió su continuación hasta el tramo final de la temporada. "Tratamos de convencerlo con todas nuestras armas, con todo nuestro cariño", ha afirmado la presidenta del Celta.

El papel de Claudio Giráldez, con el que ha mantenido charlas, comidas y asegura tener una "muy buena relación", ha sido clave para la renovación del delantero de Moaña. Aspas considera que el entrenador de O Porriño es el "pilar" del proyecto del club, que ha definido de "futuro y estable".

"El futbolista es feliz dentro del terreno de juego, si no eres partícipe es normar que fuera algo más negativo para no renovar", ha añadido Aspas. Y es que su aumento de minutos en el último mes y medio ha sido fundamental para continuar y sentir que puede seguir aportando al equipo. Además, pese a molestias en el talón de Aquiles, ha asegurado que se encuentra "bien" físicamente.

El apoyo y el cariño de la ciudad, del club, de sus compañeros y del entrenador también han empujado a seguir "unha máis", así como su mujer y su hermano, con los que habló primero y los que le "ayudaron" a tomar la decisión: "Tanto yo como mi familia estamos muy contentos de seguir vinculados al club", ha declarado.

La clasificación europea y volver a vivir O Noso Derbi en Primera División son otros alicientes para la leyenda celeste: "Siempre he deseado volver a disfrutar de un derbi, es un partido precioso para la comunidad, para todas las ciudades, para todas las aficiones. Creo que va a ser un partido especial para muchos de mis compañeros, porque es la primera vez que lo van a jugar".

"Ni yendo a Champions"

Ahora bien, Iago Aspas ha cerrado cualquier sospecha sobre continuar más allá de la temporada 2026-2027. "Ni yendo a la Champions", ha asegurado el delantero, que ha lamentado no haber podido disfrutar de la máxima competición europea: "Me clasifiqué dos veces y no pude disfrutarla".

"No sé lo que va a pasar mañana, imagina dentro de un año. Pero la verdad, siendo sincero, creo que va a ser la última y que no va a haber vuelta atrás", ha afirmado O Príncipe das Bateas, que es consciente de que la próxima campaña será una "temporada especial", así como que el primer objetivo del club es asegurarse su permanencia en La Liga.

Marián Mouriño ha explicado que querían un año más de Aspas como celeste para que "se despidiera por todos los campos y recibir ese cariño". "Nos parecía un poco frío que, de repente, de un día para otro, Iago ya no estuviera. Tenemos que pasar este año de luto juntos", ha afirmado la presidenta.

Futuro dentro del club

Cuando se retire del césped pasará a formar parte del organigrama del club, aunque todavía no ha definido bien qué papel tendrá. "Aún no definimos a ciencia cierta ese futuro, qué puedo aportar fuera del terreno de juego", ha explicado, aunque se valdrá de su "enfoque del fútbol" y podrá "ayudar" a sus compañeros.

En este sentido, las puertas del club están abiertas para la leyenda celeste. Mouriño es consciente de lo difícil que es la retirada de un futbolista y saber cuál es su futuro dentro del club. "El cómo cuidar a Iago en esta salida era que se encontrara sin la presión de qué vas a hacer y dónde vas a estar en el club al día siguiente", ha subrayado Mouriño.

Rueda de prensa de Iago Aspas. S.P.

El objetivo del club con este nuevo contrato es que Aspas tenga un final de carrera "tranquilo", con la posibilidad de desarrollar su futuro profesional "sin presión y con tranquilidad". "Como exjugador, no sabes si un día quieres ser scout, otro día entrenador, otro día representante, otro día director deportivo", ha añadido la presidenta celeste.

Libera coste de plantilla

Además, Mouriño y Garcés han agradecido a Iago su flexibilidad para aceptar la oferta económica del club, que les permite liberar coste de plantilla para afrontar un verano que se prevé intenso en A Sede. "Es un buen acuerdo. Agradecemos que lo haya visto así, nos garantiza estar junto y nos ayudamos mutuamente", ha valorado la presidenta.

En esta línea y ante las preguntas de los medios, han afirmado que el Celta debe conseguir casi 16 millones de euros en ventas antes del 30 de junio para equilibrar sus cuentas. Además, varios pesos pesados de la plantilla como Óscar Mingueza y Marcos Alonso acaban contrato. Garcés y Aspas se han mostrado positivos ante la continuidad del madrileño, al contrario que con la del ex-Barça.

Garcés ha afirmado que ha mantenido este martes una reunión con Claudio Giráldez para sentar las bases del próximo mercado de fichajes. "Me gustaría no entrar mucho en detalle porque todavía tenemos un equipo en competencia, como es el Fortuna, y jugadores en selección que siguen en competencia", ha detallado.