Adiós a la gran fiesta del Celta: canceladas todas las actividades por la alerta amarilla

El Celta tendrá que despedir la temporada sin la gran fiesta prevista antes del partido de este sábado. Lo que apuntaba a convertirse en una jornada para el recuerdo, con actividades, conciertos y una amplia oferta gastronómica, quedará finalmente reducido al encuentro frente al Sevilla, programado para las 21:00 horas.

El cambio de planes llega por culpa de las condiciones meteorológicas. La AEMET ha activado una alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Pontevedra, obligando a cancelar todas las actividades al aire libre previstas para la jornada.

"Ante esta situación, y de acuerdo con las indicaciones establecidas y los requerimientos para este tipo de alertas meteorológicas, nos vemos en la obligación de cancelar todas las actividades al aire libre programadas para la jornada de hoy: puestos de comida, conciertos, animación infantil, etc. Lo sentimos mucho, celtismo, pero en estas circunstancias de fuerza mayor tenemos que garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados y de las personas trabajadoras involucradas en la Xuntanza", lamentan desde el club.

Con todo, el partido no se verá afectado y se mantiene programado en su horario habitual, a las 21:00 horas, sin que esta cancelación afecte a la operativa ordinaria del encuentro.