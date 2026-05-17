Un gol de Williot le da la clasificación al Celta para Europa por segundo año consecutivo

Un gol en el minuto 4 de Williot, el décimo en la temporada, ha sido suficiente para que el Celta selle matemáticamente su clasificación para competiciones europeas por segunda temporada consecutiva tras empatar en San Mamés.

A pesar de que Williams empató en la segunda parte y el equipo vigués sufrió en varias fases del partido ante los vascos, que apretaron a Radu, que volvió a ser de los más destacados del equipo, el 1-1 fue suficiente para ser, al menos, séptimo.

Ese punto es de oro gracias a la derrota del Getafe en Elche, con gol de Chust, que obliga a los madrileños a ganar en la última jornada a un Osasuna que todavía tiene pendiente la asignatura de la permanencia.

🩵 𝗩𝗢𝗟𝗩𝗘𝗥 𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗧𝗔𝗥 🇪🇺



E isto non acaba aquí, celtismo.



Loitaremos por TODO na última xornada! pic.twitter.com/PwPFKNdzJM — Celta (@RCCelta) May 17, 2026

El Celta recibirá al Sevilla en Balaídos, en principio, el sábado a las 21:00 horas, salvo que LaLiga decida reordenar horarios. Con un punto, será equipo de Europa League; con una derrota, como mínimo, estará en Conference League.

Dos años seguidos en Europa, algo que no ocurría desde hacía 23 años, que certifica una brillante temporada del Celta que se ha sustentado como visitante, con victorias en casa del Real Madrid y del Atlético, y con un debe en su rendimiento en Balaídos.