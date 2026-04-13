El Celta y la maldición de no jugar de celeste en Balaídos: A la hoguera de San Juan con Chiño

El Celta y la maldición de no jugar de celeste en Balaídos: "A la hoguera de San Juan con Chiño" RCCELTA

Celta de Vigo

El Celta y la maldición de no jugar de celeste en Balaídos: "A la hoguera de San Juan con Chiño"

Las dos derrotas en casa vistiendo la equipación en homenaje a la Reconquista y la jornada Retro, con los colores de la bandera de Vigo, la han convertido en una de esas elásticas malditas para la afición, que también ha "señalado" a la nueva mascota por la derrota

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El pasado 20 de marzo, el Celta presentaba una equipación especial que vestiría en dos encuentros de Liga. Hummel rescataba un modelo que ha sido siempre un éxito entre los aficionados, con los colores rojo y blanco de la bandera de Vigo, en este caso arlequinado, y que funcionaba como homenaje a la Reconquista y para la jornada Retro planteada desde la Liga.

Furor por la camiseta negra del Celta.

El primer partido que la vistió fue dos días después, el domingo 22 de marzo, en Balaídos ante el Alavés, a menos de una semana de la celebración de la efeméride viguesa. Lo que comenzó como una fiesta, se convirtió en pesadilla: del 3-0 que logró en 37 minutos, con un brillante Jutglà a la cabeza, se pasó a un 3-4 final.

La jornada Retro de este pasado domingo, también en casa y contra el colista, el Oviedo, volvió a lucir los colores de la bandera viguesa, pero el resultado fue, incluso, más desastroso. Un 0-3 el día en que la afición esperaba ver a un Celta que despejase las dudas tras el mal resultado ante el Friburgo.

Esto ha provocado múltiples comentarios en las redes sociales, señalando la camiseta y, también, a la nueva mascota, Chiño, como "culpables" de un pésimo partido; en el caso de la elástica, con el antecedente del encuentro ante los vitorianos.

Curiosamente, antes del partido, la cuenta Afouteza e Corazón, vinculada con el club y que ofrece datos históricos y estadísticos, recordaba las ocasiones en las que el Celta no ha vestido de celeste en sus partidos en Balaídos y los resultados.

En agosto del año 2000, el equipo dirigido por Víctor Fernández disputó la ida de la final de la Intertoto ante el Zenit de San Petersburgo y lo hizo vestido con camiseta roja y pantalón azul. El partido se complicó, primero, con un gol de los rusos, y, después, tras empatar Karpin, con la expulsión de Gustavo López. Al final, un tanto de Juanfran dio la victoria por la mínima (2-1), que defendería en la vuelta.

17 años después, en la Europa League, el Celta vistió de gris a pesar de jugar en casa por imposición de la UEFA. Era la ida de los cuartos de final frente al Genk. De nuevo, los visitantes se adelantaron y, otra vez, los de Berizzo remontaron. Al final, un 3-2 que, sumado al empate de la vuelta, les dio el pase a las históricas semifinales ante el Manchester United.

La última, sin contar esta temporada, fue también con una camiseta en homenaje a la Reconquista y haciendo un guiño al Himno del Centenario, la Oliveira dos Cen Anos. La equipación de color negro fue todo un éxito de ventas pero tampoco tuvo un estreno exitoso: empate ante Las Palmas, 1-1, con un primer gol de Alfon que anuló Moleiro.

Por suerte, ante el Friburgo este jueves el Celta confiará en que el celeste sea un aliado más en la remontada.