El Celta y la maldición de no jugar de celeste en Balaídos: "A la hoguera de San Juan con Chiño" RCCELTA

El pasado 20 de marzo, el Celta presentaba una equipación especial que vestiría en dos encuentros de Liga. Hummel rescataba un modelo que ha sido siempre un éxito entre los aficionados, con los colores rojo y blanco de la bandera de Vigo, en este caso arlequinado, y que funcionaba como homenaje a la Reconquista y para la jornada Retro planteada desde la Liga.

El primer partido que la vistió fue dos días después, el domingo 22 de marzo, en Balaídos ante el Alavés, a menos de una semana de la celebración de la efeméride viguesa. Lo que comenzó como una fiesta, se convirtió en pesadilla: del 3-0 que logró en 37 minutos, con un brillante Jutglà a la cabeza, se pasó a un 3-4 final.

La jornada Retro de este pasado domingo, también en casa y contra el colista, el Oviedo, volvió a lucir los colores de la bandera viguesa, pero el resultado fue, incluso, más desastroso. Un 0-3 el día en que la afición esperaba ver a un Celta que despejase las dudas tras el mal resultado ante el Friburgo.

Esto ha provocado múltiples comentarios en las redes sociales, señalando la camiseta y, también, a la nueva mascota, Chiño, como "culpables" de un pésimo partido; en el caso de la elástica, con el antecedente del encuentro ante los vitorianos.

Propongo que el Celtismo se reúna el próximo Lunes a la media noche em Praza do Rei para quemar todas las camisetas Oliveira y Reconquista junto con Chiño mientras bebe licor café al fallo y Abraham Cupeiro toca el cárnix. — Lucas Peteiro (@celtangana_) April 12, 2026

POR DIOS @celta,non poñades mais esa camiseta, polo que mais queirades 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — @aboavida💯 (@aboavida4) April 12, 2026

Espero no volver a ver la camiseta de Croacia, digo la equipación especial de la Reconquista de Vigo del Celta, no falló en ser gafe y en que el rival no falle con su cita de marcar 3 o 4 goles. Pese que el Celta tentó a la suerte hoy en demasiados aspectos menos en dar golpes. — Juanjoxp (@Juanjoxp07) April 12, 2026

Hablemos de lo GAFADA que está la camiseta “Retro” del Celta… Cuidadito — Sara (@Saraap2128) April 12, 2026

Quien le hizo más daño a la sociedad, Netanyahu o la camiseta retro del Celta? — Sergio. (@SergCA10) April 12, 2026

Esta mufa que tiene el Celta encima solo se corrige arrojando a Chiño a la hoguera de San Juan con la camiseta de la reconquista puesta. — Pablo Iglesias Francisco (@piglesias) April 12, 2026

Esta camiseta no quiero volver a verla ni en pintura, y con Chiño hay que hacer una parrillada. Hasta aquí mi resumen de la primera parte del Celta. — Sergio. (@SergCA10) April 12, 2026

Curiosamente, antes del partido, la cuenta Afouteza e Corazón, vinculada con el club y que ofrece datos históricos y estadísticos, recordaba las ocasiones en las que el Celta no ha vestido de celeste en sus partidos en Balaídos y los resultados.

👕Últimos partidos del Celta como 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗟 con una camiseta distinta a la primera:

✅Celta 2-1 Zenit (08/08/2000)

Camiseta roja



✅Celta 3-2 Genk (13/04/17)

Camiseta gris



🟰Celta 1-1 UD Las Palmas (31/03/25)

Camiseta negra



❌➡️Celta 3-4 Alavés

(22/03/26)

Blanquirroja



🩵Hoy pic.twitter.com/4gYM0Uy6in — AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) April 12, 2026

En agosto del año 2000, el equipo dirigido por Víctor Fernández disputó la ida de la final de la Intertoto ante el Zenit de San Petersburgo y lo hizo vestido con camiseta roja y pantalón azul. El partido se complicó, primero, con un gol de los rusos, y, después, tras empatar Karpin, con la expulsión de Gustavo López. Al final, un tanto de Juanfran dio la victoria por la mínima (2-1), que defendería en la vuelta.

17 años después, en la Europa League, el Celta vistió de gris a pesar de jugar en casa por imposición de la UEFA. Era la ida de los cuartos de final frente al Genk. De nuevo, los visitantes se adelantaron y, otra vez, los de Berizzo remontaron. Al final, un 3-2 que, sumado al empate de la vuelta, les dio el pase a las históricas semifinales ante el Manchester United.

La última, sin contar esta temporada, fue también con una camiseta en homenaje a la Reconquista y haciendo un guiño al Himno del Centenario, la Oliveira dos Cen Anos. La equipación de color negro fue todo un éxito de ventas pero tampoco tuvo un estreno exitoso: empate ante Las Palmas, 1-1, con un primer gol de Alfon que anuló Moleiro.

Por suerte, ante el Friburgo este jueves el Celta confiará en que el celeste sea un aliado más en la remontada.