El Celta condena las actitudes violentas de los aficionados tras el partido contra el Olympique de Lyon

La victoria y el pase del Celta a cuartos de final de la Europa League han quedado manchados por la actitud de algunos celtistas tras el encuentro, así como por una pelea en la que fue acuchillado un aficionado celeste. El club se ha puesto en contacto con las autoridades francesas para identificar al lanzador de una bengala a la afición francesa y tomar "las medidas necesarias".

Así lo ha expresado la directiva celeste en un comunicado publicado en redes sociales. "La brillante e inolvidable clasificación a cuartos de final de la UEFA Europa League convivió con diversos hechos absolutamente lamentables", se puede leer en el mensaje de Twitter (ahora X).

En primer lugar, el Celta ha condenado y lamentado el lanzamiento de bengalas hacia la afición del Olympique de Lyon. "Este hecho no representa en absoluto al Celta, a su afición y a los valores que encarnan ambos", ha recalcado el club, que ha asegurado que se ha puesto en contacto con las autoridades francesas para identificar a los causantes y tomar las "medidas necesarias".

Además, el club olívico ha hecho referencia a la pelea en la que participaron aficionados celestes en las calles de Lyon, en la que un celtista fue apuñalado. "El club lamenta la brutal agresión que sufrieron diversos aficionados célticos en las calles de Lyon una vez finalizado el partido. Por suerte, todos ellos pudieron regresar ya a Vigo", se lee en el comunicado publicado este viernes.

COMUNICADO OFICIAL



O Celta viviu onte unha xornada histórica cunha merecida, e moi meritoria, vitoria ante o Olympique de Lyon no maior desprazamento de celtistas na historia en competición europea.



A brillante e inesquecible clasificación a cuartos de final da UEFA Europa… pic.twitter.com/4fnzk5SEhi — Celta (@RCCelta) March 20, 2026

El Celta ha expresado su deseo de que las autoridades locales "actúen sin demora". Un portavoz de la policía francesa, en declaraciones concedidas a Europa Press, ha asegurado que los altercados surgieron cuando "un grupo de hinchas españoles ebrios vandalizaron mobiliario urbano y lanzaron fuegos artificiales contra agentes y transeúntes".

Comunicado de Tropas de Breogán

Tras las informaciones, varios aficionados del Celta han apuntado en redes a Tropas de Breogán como causantes del lanzamiento de la bengala y del conflicto contra ultras del Olympique de Lyon. "Vivimos un momento que no representa lo que queremos ser como grada", ha respondido la peña celeste ante la ola de críticas.

"En Tropas apostamos por una animación pasional y activa, pero siempre de forma segura", han añadido en un breve mensaje en Twitter. Cabe recordar que la semana pasada varios miembros del grupo protagonizaron una violenta pelea en Vigo contra los ultras del Olympique de Lyon. Un joven ya fue detenido por la Policía Nacional por estos altercados.