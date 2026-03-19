Lyon se tiñe de celeste con los 3.000 aficionados del Celta desplazados a Francia

El Celta se cita hoy con la historia. El equipo de Claudio Giráldez juega a partir de las 18:45 horas la vuelta de los octavos de final de la Europa League en el estadio del Lyon en el regreso a las competiciones europeas después de 9 años.

Lo hará acompañado de cerca de 3.000 celtistas que a estas horas ya inundan de celeste las calles de la ciudad francesa en un desplazamiento masivo que habla de la importancia del partido.

El equipo vigués tendrá que hacer bueno el empate (1-1) del partido de ida en Balaídos, en el que se adelantó con un tanto de Borja Iglesias, pero que fue neutralizado en los últimos minutos de encuentro con un polémico gol del brasileño Endrick, cedido al Lyon por el Real Madrid.

Además del lesionado de larga duración Miguel Román, Giráldez cuenta también con la importante baja de Borja Iglesias, que fue expulsado en este primer partido de la eliminatoria. Además, Jutglà apareció en el parte médico este miércoles tras la conmoción leve que sufrió en el partido ante el Betis.

A pesar de esto, todo apunta a que el delantero catalán podrá estar disponible hoy e, incluso, formar parte del once inicial que el entrenador porriñés presente en el Parc Olympique Lyonnais.