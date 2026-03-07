Madonna contesta al Celta y desvela el paradero de la camiseta: "¡Está en mis archivos!"

Caso resuelto: ya se conoce el paradero de la camiseta del Celta que vistió Madonna en su concierto de 1990 en Vigo. La reina del pop ha contestado al club tras disfrutar de la actuación de SonDeSeu en Balaídos previa al partido contra el Real Madrid.

Tras haber copado cabeceras regionales, estatales e, incluso, internacionales tras la carta abierta a Madonna de la presidenta del club, Marián Mouriño, el Celta ha conseguido la ansiada reacción de Madonna, que ha resuelto el misterio de la camiseta perdida.

"¡Esta camiseta está en mis archivos!", ha respondido Madonna a través de su cuenta de Twitter al vídeo de la actuación del grupo vigués interpretando uno de los temas más míticos de la cantante estadounidense: Like A Prayer.

La autenticidad y la pasión de la música pop y el corazón y la tradición de SonDeSeu han conquistado a la artista internacional. "¡Visto y represento vuestro equipo en espíritu!", ha señalado Madonna.

This shirt is hanging in my archives! I am wearing and representing your team in spirit!!♥️ https://t.co/JRwzDJQ9Ty — Madonna (@Madonna) March 7, 2026

El Celta no ha tardado en reaccionar a la reina del pop. "Te amamos, Madonna. Gracias por responder, y por guardar una parte de la historia del Celta viva. Sempre Madonna. Sempre Celta", ha escrito el club en la misma red social.