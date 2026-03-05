Declaran de alto riesgo el partido del Celta contra el Olympique de Lyon

La Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes ha declarado de alto riesgo el partido del Celta contra el Olympique de Lyon, correspondiente al encuentro de ida de los octavos de final de Europa League.

El partido se disputará en el Estadio de Balaídos el próximo 12 de marzo de 2026, a las 21:00 horas. Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en partido oficial. El conjunto olívico ya se enfrentó a los franceses en la pretemporada de la campaña 2023-2024.

Aquel encuentro remató con victoria celeste, que Iago Aspas y compañía tratarán de repetir en el templo vigués el próximo jueves. El resultado del partido de ida es clave para llegar con fuerzas a la vuelta, que se disputará en Lyon el 19 de marzo, a las 18:45 horas.

El Olympique de Lyon es, junto al Real Betis, el rival más complicado al que se podrá enfrentar el Celta en su camino a la final de la Europa League. En caso de pasar a los cuartos de final, los de Giráldez competirían por repetir la hazaña de Old Trafford en 2017 contra el Genk o el Friburgo.