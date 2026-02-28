Girona-Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Vuelta a la realidad liguera este domingo. Tras la clasificación a octavos de final de Europa League, el Celta retoma la competición doméstica contra el Girona, encuentro en el que se enfrentará contra uno de los pilares de la plantilla celeste de las últimas temporadas hasta este invierno: Fran Beltrán.

El reencuentro del jugador madrileño con sus excompañeros será uno de los grandes atractivos de este partido, en el que el equipo catalán tratará de arrebatarle tres puntos al Celta para acercarse a puestos europeos y distanciarse definitivamente del descenso.

Tras una primera vuelta pobre, las incorporaciones invernales han cambiado el rumbo al conjunto comandado por Míchel. Se encuentran en la posición 11, con 30 puntos, tras acumular tres empates, una victoria y una derrota en las últimas cinco jornadas.

Los de Giráldez, en cambio, visitan el Estadio Municipal de Montilivi con la esperanza de fortalecerse en el sexto puesto y aproximarse al Real Betis, a cinco puntos de los celestes. El entrenador de O Porriño no podrá contar ni con Hugo Sotelo ni con Pablo Durán en Girona.

Con todo, se espera un partido igualado y divertido, ya que ambos equipos son propositivos y realizan un buen juego ofensivo. Los jugadores saltarán al césped este domingo 1 de marzo a las 21:00 horas, un encuentro que se podrá disfrutar también a través de Movistar+ LaLiga.