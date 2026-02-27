El Celta se enfrentará al Olympique de Lyon en octavos de la Europa Leage

El Celta de Vigo se enfrentará al Olympique de Lyon en los octavos de final de la Europa League. El primero de los encuentros se disputará en el Estadio de Balaídos, donde los vigueses buscarán encarrilar la eliminatoria ante su afición, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar en el Grand Stade de Lyon, escenario que decidirá el pase a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Claudio Giráldez continúa así su sueño europeo tras superar al PAOK de Salónica en la ronda previa. Los celestes hicieron valer su solidez en el cómputo global de la eliminatoria, imponiéndose por 3-1 tras el 1-2 cosechado en Grecia y el trabajado 1-0 logrado en Balaídos.

El equipo vigués ha demostrado personalidad y madurez competitiva en Europa, combinando eficacia ofensiva con orden defensivo en los momentos clave. Ahora, en los octavos de final, el reto será dar un paso más y mantener vivo el sueño europeo.