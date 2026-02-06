100 partidos de Marián Mouriño en la presidencia del Celta: más Galicia, más cantera y vuelta a Europa

Las herencias son complejas de manejar. Más aún en el fútbol: deudas, conflictos sociales y una situación deportiva pobre pueden complicar la llegada de una nueva presidencia en cualquier club. Marián Mouriño cumple este viernes su partido 100 como presidenta del Celta, tras reforzar la identidad y la base social del club, así como devolver Vigo a Europa.

"Miro atrás y siento orgullo por todo lo vivido xunt@s", ha afirmado Marián Mouriño. El 10 de noviembre de 2023 se hizo oficial el relevo: Carlos Mouriño dejaba el Celta en Primera División, todo un hito si echamos la vista a 2008 y al concurso de acreedores al que se tuvo que acoger el club para no desaparecer.

Ahora bien, Mouriño dejaba atrás sus 17 años de presidencia en pleno centenario y tras varias temporadas consecutivas con el equipo a punto de descender a Segunda División. Aquella semana del 10 de noviembre de 2023, el Celta, bajo los mandos de Rafa Benítez, se situaba en 18ª posición con ocho puntos tras 13 jornadas.

El Celta parecía no encontrar su camino, pese al apoyo de Balaídos y el gran himno producido por C.Tangana. Gran parte de los aficionados, ilusionados con la llegada de un entrenador de renombre y varios futbolistas contrastados, mostraban su descontento en el estadio contra la directiva y el banquillo celeste.

— Marián Mouriño (@mmourino) February 6, 2026

En este contexto, ya en diciembre de 2023 y como presidenta, Marián Mouriño concedió su primera entrevista a los medios del club. Sus palabras fueron toda una declaración de intenciones: incidió en la importancia de "las raíces" y de recuperar "la paz social con todos" —incluido el alcalde Abel Caballero—.

La exitosa vuelta a las raíces

Vuelta a las raíces en pleno centenario y qué mejor que tomar ese camino de la mano de "gente de la casa". La presidenta tuvo que tomar la dura decisión de despedir a Rafa Benítez en marzo de 2023. Claudio Giráldez, entonces entrenador del filial, tomó las riendas del equipo.

Más canteranos, más Galicia, más identidad. Estas fueron las claves de la permanencia del Celta aquella temporada en la máxima categoría del fútbol español, que pronto daría la bienvenida al primer equipo femenino —As Celtas— y a la nueva grada de Marcador.

También con una política de comunicación reconocida en todo el país y el buen hacer del equipo en la siguiente temporada, la relación entre los aficionados, las administraciones y el Celta vive uno de sus mejores momentos. Aún con ciertos problemas económicos, Marián Mouriño ha conseguido la clasificación a Europa League y, sobre todo, el cariño de la ciudad en apenas 100 partidos.