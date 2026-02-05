Celta - Osasuna: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Fin del mercado de fichajes y el Celta vuelve a centrarse en su próximo rival. Los de Giráldez recibirán en Balaídos al Osasuna, equipo contra el que sumaron los primeros tres puntos de la temporada.

En el partido de ida, en Iruña, los celestes vencieron por tres goles a dos a los 'rojillos'. Dos tantos de Ferran Jutglà y uno de Pablo Durán acercaron al Celta a su primera victoria de la temporada tras acumular una importante rachas de empates, tanto en Balaídos como fuera de casa.

El entrenador de O Porriño no podrá contar con uno de los últimos fichajes, ya que Álvaro Núñez sufre una pubalgia. Sí podrá estrenarse Matías Vecino, que podrá formar dupla en el medio del campo con Miguel Román, Illaix Moriba o Hugo Sotelo.

Ambos conjuntos se encuentran en la mitad de la tabla. El Celta, en séptima posición y con 33 puntos, tratará de recortar distancias con el Real Betis y el RCD Espanyol en la lucha por puestos europeos, así como distanciarse de su perseguidor más cercano: la Real Sociedad.

Por su parte, el Osasuna aterrizará en Vigo en novena posición y con 26 puntos. A cuatro puntos del descenso, los rojillos tratarán de sumar tres puntos y volver a la senda de la victoria tras el último empate alcanzado contra el Villarreal.

Balaídos presentará un ambiente inigualable, como siempre, el próximo viernes 6 de febrero, cuando ambos conjuntos salten al césped del estadio olívico. Quien no pueda presenciar el encuentro en el templo olívico podrá disfrutarlo a través de DAZN a partir de las 21:00 horas.