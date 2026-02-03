El Celta redondea el mercado de invierno con el fichaje de Álvaro Núñez RCCELTA

Poco antes de cumplirse la medianoche, el Celta anunciaba el tercer fichaje de este mercado invernal: Álvaro Núñez, lateral derecho del Elche que presume de polivalencia en la zaga e, incluso, en mediocampo.

Su nombre había comenzado a sonar durante las últimas semanas como futurible al quedar libre de cara a la próxima temporada, pero disponía de una cláusula automática por la cual su contrato se renovaba al disputar 25 partidos con los ilicitanos, con los que había disputado 19 encuentros esta temporada.

Así, el Celta se refuerza por un módico precio a modo de compensación al Elche, en torno al millón de euros, y se cubre las espaldas ante la posible salida futura de Mingueza, ya que ven en el lateral vasco características similares al '3' del Celta.

Firma hasta 2030, y desde el club destacan las cualidades de Álvaro Núñez como un "defensa de perfil ofensivo" que destaca por su "intensidad, tanto en tareas defensivas como ofensivas" y cuya "hambre competitiva y margen de crecimiento" encaja con la "idea deportiva del club".

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Álvaro Núñez, celeste ata 2030.



O defensor, de perfil ofensivo, chega a Vigo procedente do @elchecf. ¡Bienvenido!



🔗 https://t.co/QrlfIqrZnC pic.twitter.com/nRCqTfOeAv — Celta (@RCCelta) February 2, 2026

Cierre de mercado intenso

Con esta incorporación, el club vigués cierra un mercado en el que ha dicho adiós a última hora a Bryan Zaragoza y en el que, además de la cesión hasta final de temporada de Fer López, ha atado también al veterano centrocampista Matías Vecino.

En el apartado de bajas, hay que sumar las salidas de Damián y Fran Beltrán, la venta de De La Torre y Tadeo Allende; y la cesión de Unai Núñez al Valencia, tras romper el préstamo con el Verona.