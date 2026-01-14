Mingueza, ¿adiós al Celta?

Tras un par de temporadas de rumores, parece que Óscar Mingueza está a punto de decir adiós al Celta. Así lo asegura el periodista italiano experto en fichajes Fabrizio Romano, que ha publicado en su cuenta de X, antiguo Twitter, que el futbolista catalán ha alcanzado un acuerdo con la Juventus de Turín.

Este pasado lunes, Romano publicaba que, además de la Vecchia Signora, había otros 5 clubes interesados en hacerse con el jugador del Celta, que queda libre en junio al no haber renovado todavía su contrato, aunque también estaban dispuestos a ofrecer un traspaso para que el fichaje se realizase en este mes de enero.

⚪️⚫️ Oscar Mingueza and Juventus, deal on — as exclusively revealed. ⤵️ https://t.co/NOdCG1lfgZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

La duda, actualmente, es si la marcha de Mingueza al Calcio sería este mes de enero, previo pago de un traspaso, o libre en junio. Según informaciones publicadas en medios italianos, se habla de ofertas entre 4 y 6 millones de euros para un traspaso en este mercado.

Sin embargo, el periodista Víctor López asegura que el acuerdo entre Juve y Mingueza se hará efectivo a final de temporada, por lo que se marchará gratis del club vigués.

Mingueza vai saír do @RCCelta a final de temporada. Pois si, é lóxico que iso pase. Queda libre e o club vigués non pode competir coa @juventusfc en salarios, por non falar da prima de fichaxe. Tampouco vai marchar agora. Así que gocemos dun gran xogador ata final de Liga. — Víctor López (@victorsaians) January 14, 2026

Óscar Mingueza llegó al Celta en el verano de 2022 procedente del Barcelona a coste 0 y con una cláusula según la cual el club azulgrana recibiría el 50% de una futura venta del defensa.

A lo largo de tres temporadas (cumple su cuarta en el club), su nombre ha estado relacionado con diferentes equipos, como el Leipzig en el mercado de invierno de la temporada 2024/2025, donde también se dijo que el Barcelona podría recuperarlo; o, más recientemente, el Aston Villa, que parecía también dispuesto a pagar la cláusula este verano.

Finalmente, Mingueza ha seguido en el Celta, al menos hasta este momento, un futbolista que según Transfermarkt, tiene un valor actual de 18 millones de euros.