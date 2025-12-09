Próximo rival a batir para el Celta en Copa del Rey: Se medirá al Albacete Balompié

Los jugadores del Celta celebran un gol ante el Barcelona. Celta de Vigo

El Celta de Vigo ya conoce a su próximo rival en Copa del Rey. Se trata del Albacete Balompié, actualmente en LaLiga Hypermotion. Los de Claudio Giráldez buscarán superar a los albaceteños en los dieciseisavos de final, tras dejar fuera de esta competición -en tanda de penaltis- al Sant Andreu.

El sorteo pertinente se celebró esta mañana y fue retransmitido a través del canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol. El director deportivo del Albacete, José Verdú "Toché", ejerció de anfitrión en el sorteo y él mismo conoció en directo el nombre del próximo rival de su equipo.

"Teché" aseguró que se tratará de "un partido complicado" ante los olívicos, aunque buscarán la victoria. El Celta, por su parte, intentará salir del Carlos Belmonte vivo en las tres competiciones.

En los próximos días se conocerá la fecha de los encuentros de copa, que se distribuirán entre los días 16, 17 y 18 de diciembre.