Celta - Espanyol: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta tratará de recuperarse tras el batacazo del pasado jueves en Europa League contra el Ludogorets. Los de Giráldez trabajarán por volver a la senda de la victoria contra el Espanyol de Manolo González, uno de los equipos de la temporada en La Liga.

La derrota en Bulgaria supuso un golpe anímico importante en la afición celeste, que esperaba sellar la clasificación de su equipo en la siguiente ronda de Europa League. Unos 60 minutos para olvidar y una "celtada" para el recuerdo que ha empañado el buen hacer de Iago Aspas y compañía en los dos últimos meses de competición.

Desde octubre, los celestes tan sólo acumulan una derrota en La Liga, contra el Barcelona de Hansi Flick. En estos dos meses, el equipo ha acumulado tres victorias y dos empates que lo han aupado hasta la posición 12 de la clasificación, con 16 puntos.

Mientras el Celta se aleja de la parte baja de la tabla, el Espanyol de Manolo González trata de mantenerse en la zona noble de La Liga. Seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, pero, sobre todo, buenas sensaciones, han situado a los catalanes en el sexto puesto, con 21 puntos.

Una victoria de los celestes los permitiría soñar de nuevo con una clasificación europea, ya que recortarían su distancia a dos puntos con los 'pericos'. Por eso, se prevé un ambiente inigualable este domingo 30 de noviembre a las 18:30 horas en Balaídos. Ahora bien, quien no haya podido conseguir entrada para el templo olívico podrá disfrutar de este partido de la jornada 14 de La Liga a través de DAZN.