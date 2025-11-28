El Celta hace historia de la mano de Roi, el bebé vigués que se ha convertido en el celtista número 40.000

Roi Carballo Garrido nació este jueves 27 de noviembre, a las 00:31 horas y, aunque probablemente no sea consciente, ya es historia del Celta. Apenas unas horas después de nacer, sus padres, Alberto Carballo y Xulia Garrido, lo dieron de alta como miembro de la familia celeste, convirtiéndose en el celtista número 40.000, cifra histórica para el club.

"Llegar a los 40.000 celtistas es una cifra que nos hace mucha ilusión, pero que sea precisamente Roi quien complete ese número lo hace todavía más especial", ha afirmado el club, que "para darle la bienvenida como se merece", entregaron al pequeño la primera equipación del que será el equipo de su vida.

"Aunque todavía tendrá que pasar un tiempo para que le sirva, seguro defenderá con el sentimiento de alguien que ha nacido para formar parte de la historia celeste", ha asegurado el club. Fueron Atilano Vecino y Carlos Cao quienes, en representación del Celta, felicitaron a los padres y entregaron este pequeño e inolvidable regalo.

Roi se une así a los miles de aficionados celestes que presumen de su Carnet Celtista por todo el mundo, pero especialmente esta temporada por Europa. "Un pequeño ha llegado al mundo con un Carnet Celtista bajo el brazo y nos recuerda que hay sentimientos que perduran de generación en generación", ha añadido en una nota el club.

Celtistas a pesar de todo

Para conmemorar este hito histórico, el Celta lanzó recientemente una encuesta entre sus simpatizantes, cuyos resultados se han conocido este viernes. Quién te introdujo en el celtismo, cuántas veces lloraste por el Celta o si dejarías de ser celtista si te ofrecen todo el dinero del mundo fueron algunas de las preguntas que tuvieron que resolver los aficionados celestes.

Como cabía esperar, la mayoría de los aficionados descubrió su pasión por el Celta como Roi, gracias a sus padres y madres. Un sentimiento que muchos siguen compartiendo con ellos y por el que el 60% de los encuestados reconoce haber perdido la cuenta de las veces que ha llorado por él.

Además, casi la mitad sitúa "ser del Celta" entre las tres características que mejor lo representan. Pero el dato más sorprendente se encuentra en la pregunta "¿Cuánto dinero haría falta para dejar de ser celtista?". Más de un 80% afirmó que no existe cantidad capaz de distanciarlos del equipo de su vida.

Esa fidelidad se refleja también en la presencia del celtismo en algunos de los momentos más recordados de la historia reciente del club. La salvación de 2023 ante el FC Barcelona, la permanencia del 4% o el debut de Iago Aspas frente al Deportivo Alavés en 2008 son ejemplos de instantes compartidos que dejaron huella en miles de aficionados