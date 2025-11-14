Pablo, el niño que se besó el escudo del Celta ante Lamine Yamal: "Este es el mejor escudo" RCCELTA

La frase support your local team, "apoya al equipo de tu ciudad" nació en contraposición a los equipos grandes y sus muchas veces difusos aficionados, que dejan de lado lo "local" por celebrar las victorias ajenas y se popularizó para destacar el sentimiento de pertenencia que generan esos equipos más pequeños con los que identificarse.

Tras el partido del Barcelona, un pequeño celtista, Pablo, se hizo viral gracias a un vídeo compartido por el podcast TQHT, en el que, en plena celebración de Lamine Yamal por su gol, él se besaba el escudo del Celta, en un acto que ha enorgullecido no sólo a la afición celeste, sino a muchos que han visto en ese gesto honor y pertenencia a unos colores que no son los de los grandes.

Bicar o escudo do Celta é a mellor sensación do mundo. pic.twitter.com/LxA9fMRnzF — Celta (@RCCelta) November 13, 2025

El Celta, en un ejemplo más de su brillante política de comunicación y acercamiento a los aficionados, invitó a Pablo a un entrenamiento en Afouteza para que pudiese conocer a sus ídolos, especialmente a Iago Aspas, para que le firmaran una camiseta con el '10' del de Moaña, esa camiseta cuyo escudo defendió ante la estrella del Barcelona.

"Le dije 'Lamine, bésate tu escudo que este es el mejor, porque el Celta es gallego y yo soy gallego'", reivindica ante las cámaras de Celta Media. Ir a Balaídos fue un regalo de sus abuelos y él tiene claro quién es su espejo, como revela su padre en el vídeo: "Se giró y me dijo 'quiero ser Iago Aspas, papá".

"Alegría para toda la vida, porque quería conocerlos y que me firmaran", asegura el joven celtista, cuyo sueño es "jugar en el Celta". También pudo conocer a Claudio Giráldez: "Hay que presumir mucho de ese escudo, muchas gracias por el apoyo", le espeta el entrenador céltico.

Pablo también ha encontrado el reconocimiento de la presidenta del Celta, Marián Mouriño, que ha compartido en sus redes sociales: "Pablo é #UnDosNosos. Sentimiento, pasión y un amor por este escudo que no se puede explicar, simplemente sentir. Nuestro futuro son ellos y saber que lo viven de esta manera es todo lo que podemos pedir".

Pablo é #UnDosNosos 🩵



Sentimiento, pasión y un amor por este escudo que no se puede explicar, simplemente sentir.



Nuestro futuro son ellos y saber que lo viven de esta manera es todo lo que podemos pedir. https://t.co/SrHqqhA8mT pic.twitter.com/lvgNsOOwBM — Marián Mouriño (@mmourino) November 13, 2025

Nominaciones a los Premios Paraugas

Precisamente, esta estrategia de comunicación le ha sido reconocida al Celta con tres nominaciones a los Premios Paraugas, uno de los reconocimientos más prestigiosos del marketing, la comunicación y la publicidad en Galicia, que este año celebran su décima edición el próximo 21 de noviembre en Ferrol.

Las tres categorías en las que está nominado son: a la Estrategia Global de Comunicación por "Voltarei, homenaxe á cultura galega"; a la Estrategia más eficaz por "O mellor agasallo da historia: La Revuelta"; y a la Mejor acción de branding por "RIO1923: Raíces, identidade e orgullo".

En la pasada edición, el club vigués recibió el premio por su campaña "Non pode ser máis de aquí".