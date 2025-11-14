Estrella Galicia lanza una campaña para celebrar la vuelta a Europa del Celta: "Feitos do Noso"

Estrella Galicia ha lanzado este viernes una campaña para celebrar la vuelta del Celta a Europa League, en la que trata de reflejar el compromiso compartido de la compañía y del club con Galicia y los aficionados celestes. "Feitos do noso", dice el eslogan de la campaña.

"Esta nueva campaña muestra el apoyo de Estrella Galicia a la afición celeste y una historia común marcada por la Afouteza y la pasión por lo nuestro, sentimientos que se encuentran cada fin de semana en los bares, en el estadio, en los brindis y en las calles de la ciudad olívica", ha señalado la empresa en una nota de prensa recogida por Europa Press.

La cervecera ha puesto el foco en las raíces gallegas y en los aficionados celestes. Este viernes ha publicado un vídeo de uno de ellos, Víctor Montero, que, sentado en una mesa de La Central, explica sus primeros recuerdos como seguidor del Celta: "En aquella época era cuando los adultos podían pasar a un niño. Tenía 11 años e iba con unos amigos por las puertas del estadio a pedir a las personas que iban a entrar que nos dieran la mano y que nos dejaran entrar con ellos".

Víctor es uno de los seguidores que ha entrevistado Estrella Galicia para esta campaña, en la que, desde tres bares emblemáticos de Vigo, varios aficionados comparten sus anécdotas y recuerdos de los viajes en los que acompañaron al Celta por Europa. "Stuttgart era un viaje marcado", asegura Víctor, que fue uno de los centenares de celtistas que se trasladaron al país alemán a finales de septiembre.

Estos contenidos se difundirán a través de las redes sociales oficiales del club. Además, Estrella Galicia ha habilitado una página web donde invita a los aficionados a compartir sus propias vivencias europeas. Entre todos los relatos recibidos, elegirán las dos historias más inspiradoras y sus autores ganarán un viaje doble para acompañar al Celta en un partido oficial de Europa League.