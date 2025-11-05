Obras en Balaídos: se instalan los primeros pilares de la grada de Gol

Las obras de la grada de Gol de Balaídos avanzan "a buen ritmo" y desde el Concello de Vigo confían en que pueda estar en funcionamiento en febrero de 2027, con un aforo del estadio superior a los 30.000 espectadores y, en el horizonte, la ampliación hasta los 43.000 que exige la FIFA para ser sede del Mundial 2030.

Según ha explicado este miércoles el alcalde, Abel Caballero, en este momento se está colocando la estructura metálica que dará forma a los pilares y, posteriormente, se encofrarán y hormigonarán. Son los primeros de los 84 pilares sobre los que se alzará la nueva grada de Gol. "Cuando estén todos situados, se procederá a aplicar la placa de hormigón y en ese momento se comenzará a montar la grada", ha añadido.

Así, en junio de 2026 estará visible la estructura de la grada sin cubierta y estará terminada a finales de ese año. Según las estimaciones del Gobierno local, en febrero de 2027 estará en funcionamiento.

Con la grada de Gol terminada, el estadio tendrá un aforo superior a 30.000 espectadores y con la ampliación de Tribuna, "que ya está en marcha", se alcanzarán los 43.000 exigidos por la FIFA.