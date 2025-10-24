Dios salve a 'O Rei': Iago Aspas Juncal, corazón celtista elevado a 534

Noche memorable en Balaídos. De esas en las que todo sale bien y en las que, además, el club olívico se encarga de poner un punto emocional que, como empieza a ser costumbre en el campo vigués, convierte las tardes/noches de fútbol en algo que va más allá: Comunión, afición, pertenencia y afouteza.

El club olívico se mantiene fiel a su filosofía: Hay números y números en mayúsculas. El primero, un 2 a 1 ante el Niza, confirma un cambio de tendencia y una senda de victorias en Europa que invita a soñar al celtismo. El segundo, mucho más importante, el 534: Las veces que Iago Aspas defendió -en su caso defender es volcar todo su ser- la camiseta celeste.

En la semana en la que la ciudad se ha volcado con esta gesta -el propio Abel Caballero anunciaba la intención de empezar a preparar una estatua en honor al capitán celeste-, el Celta preparaba un homenaje al jugador al término del encuentro europeo.

Hoy se durmió poco en Vigo, pero mereció la pena. Un espectáculo de drones erizó las pieles en Balaídos. La tecnología puntera dio paso a imágenes emblemáticas de Iago Aspas, que recogió en el cielo estrellado de Vigo el testigo de Manolo como el futbolista que más veces vistió la celeste. Lo hizo acompañado de su mujer, sus hijos, sus padres y su familia, así como por una afición entregada y agradecida al moañés: "Iago Aspas é o Celta", transmitía el club en sus redes sociales.

Al término del encuentro, un emocionado Iago Aspas -autor del primer tanto en el minuto uno-, rodeado de su familia, no podía ocultar las lágrimas por lo vivido: "Nin nos meus mellores soños imaxinei este premio tan grande", concluyó.