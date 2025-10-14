El Celta se prepara para recibir a la Real Sociedad al ritmo de Keltoi y Brigade Loco Celta de Vigo

La apuesta por la música en gallego del Celta es más que una realidad. Oliveira dos Cen Anos fue el pistoletazo de salida de una nueva era en el club olívico, que este domingo apostará por la confraternidad entre Galicia y Euskadi.

El domingo, los de Claudio Giráldez se enfrentan a la Real Sociedad, equipo vasco que también destaca por su apoyo a los canteranos y a la cultura local. Un encuentro que enfrentará a dos de los mejores delanteros españoles de la última década, Iago Aspas y Mikel Oyarzábal.

Dos clubes con mucho en común y con aficiones hermanadas. Por eso, con el objetivo de celebrar la cultura gallega y vasca, el Celta ha organizado un concierto entre dos grupos que representan esa esencia local y ese amor por su idioma.

El sábado 18, la mítica Fábrica de Chocolate acogerá uno de los conciertos más especiales del fin de semana. Keltoi tocarán junto a los vascos Brigade Loco, en busca de una hermandad entre aficiones que se trasladará al ámbito cultural.

CELTA X REAL SOCIEDAD

KELTOI X BRIGADE LOCO



Fútbol, sentimento, irmandade e música. Non pode haber un plan mellor para esta fin de semana 🫂 pic.twitter.com/WT2i4ldX8B — Celta (@RCCelta) October 14, 2025

Las entradas se podrán comprar de forma adelantada en la tienda de discos Honky Tonk, en Princesa Bar y a través del correo electrónico semprekelt@gmail.com. Tendrán un coste de 15 euros, 18 euros si se espera a comprarla en la puerta de la Fábrica de Chocolate.