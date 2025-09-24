Stuttgart - Celta: fecha, horario y cómo y dónde verlo

Ya es una realidad. El Celta vuelve a competir en Europa League este jueves. Lo hará en Stuttgart, donde los celestes tratarán de cosechar la primera victoria de la temporada en su estreno europeo.

El sueño europeo del Celta comenzará en Alemania, país que no visitó en su última clasificación europea en 2016-2017 y en el que tratará de romper la racha de cinco empates consecutivos en La Liga.

Los de Claudio Giráldez viajan a Stuttgart tras cosechar un 1-1 en Vallecas, resultado que les ha valido para situarse en la posición 15 de La Liga. En cambio, el equipo alemán recibirá a los celestes tras conseguir una victoria por 2 goles a cero contra el St. Pauli.

El VfB Stuttgart está octavo en la Bundesliga tras un inicio liguero agridulce, en el que acumula seis puntos tras conseguir dos victorias y perder dos encuentros: contra el Friburgo y el Mönchengladbach.

Se espera un desplazamiento importante de peñas celtistas, que empujarán a Iago Aspas y compañía hacia la victoria en el Mercedes-Benz Arena este jueves a las 21:00 horas.

A esa hora, Oliveira dos Cen Anos y el nuevo himno para Europa Voltarei resonarán en Alemania mientras los jugadores del Celta y Stuttgart saltan al campo. También se escuchará en todos los bares y casas de Vigo, desde donde se podrá seguir el encuentro a través de Movistar+.