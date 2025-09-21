Borja Iglesias mantiene abonado al Celta al empate en Vallecas (1-1)

El Real Club Celta se ha abonado al empate en este curso, el del regreso a Europa. En esta ocasión, firmó su quinta igualada ante el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas ante el Rayo Vallecano, conjunto con el que pugnó el pasado curso hasta el final por la ansiada plaza europea.

Fue un partido de alternativas, con momentos de lucidez celeste mezclados con algunos errores que hicieron temer por el marcador.

Tras un primer tiempo sin goles, el paso por vestuarios le sentó bien al cuadro de Giraldez, que en una buena definición de Borja Iglesias anotó el primer gol de la tarde.

El equipo de la franja no tardó en responder. Fue en el minuto 65, con un tanto de De Frutos, que puso el marcador en el 1-1 final.

A partir de ahí, ambos supieron conservar para seguir sumando puntos en el primer tramo de competición.