'Voltarei': así es el nuevo himno que acompañará al Celta por Europa

El Celta ya tiene nuevo himno para celebrar su regreso a las competiciones europeas de la mano del rapero Hard GZ: Voltarei. La canción vuelve a conectar con las raíces gallegas enfocándose en el sacrificio de muchas familias gallegas que se vieron obligadas a emigrar al extranjero con la esperanza de regresar.

La canción tiene un doble significado emocional: celebra la vuelta a Europa a la vez que representa la morriña que sentían los gallegos emigrados por voltar a Galicia con sus familias.

Fillos do sal e do monte.



Unha homenaxe do Celta e @hardgaliza á emigración galega.



Voltarei — Xa dispoñible en plataformas. — Celta (@RCCelta) September 18, 2025

Hard GZ, o Pedro Ruibal, es un rapero gallego que nació en Vigo en 1995 y se crió en A Coruña, pero tiene claros sus colores futbolísticos. A lo largo de su carrera se ha destacado por un estilo combativo y auténtico, con letras cargadas de crítica social.

En pocos años, se ha convertido en uno de los artistas más importantes del panorama hip hop español, llenando incluso un WiZink Center este mismo 2025.

Voltarei ya está disponible en todas las plataformas y a las 12:00 horas de este viernes se dará a conocer el videoclip que acompaña al tema en YouTube.