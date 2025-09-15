El Celta vuelve a rescatar un punto en el último suspiro y sigue sin conocer la victoria RCCELTA

Una jornada más, el Celta termina la jornada con el casillero de victorias vacío. Contra el Girona, que llegaba como colista y con 0 puntos, volvió a esperar hasta el descuento para empatar, como ya hiciera contra el Villarreal, también en Balaídos.

Son ya cuatro partidos, con una derrota en la primera jornada y tres empates, sin conocer la victoria; hay que remontarse a la temporada 2021/2022 para encontrar un inicio de temporada similar, en este caso con Coudet. Con el argentino, el Celta sumó 1 punto en las 5 primeras jornadas, una racha que rompió con dos victorias seguidas, en el campo del Levante y en casa ante el Granada. Con Benítez, la primera victoria llegó en la jornada 4.

Este domingo, el Girona se adelantó pronto, en el minuto 11, con gol del ucraniano Vanat, uno de sus últimos fichajes. El tanto llegó precedido de una posible falta de Blind a Jutglà, que ni el árbitro ni el VAR vieron punible.

A partir de ahí, los primeros 45 minutos se convirtieron en un ejercicio de impotencia ante el gol del Celta, especialmente personificado en Jutglà; el delantero catalán lo intentó de todas las maneras posibles, de cerca, de lejos, de puntera, pero entre Gazzaniga y la mala puntería, el marcador no se movía.

Los mismos protagonistas en el arranque de la segunda parte; un pase en profundidad de Aspas a Carreira, que tras recortar en el área le puso un balón franco al ex del Brujas que, desde el punto de penalti, le pegó de primeras, pero el portero argentino reaccionó a tiempo para impedir de nuevo el gol.

A pesar de que el control del partido lo llevó el Celta, el Girona salió en varias ocasiones aprovechando que el equipo celeste se había volcado en ataque con contragolpes que pudieron aumentar la ventaja de los de Míchel, con ocasiones de Vanat, Bryan Gil y Portu.

En el Celta, Gazzaniga se convirtió en el héroe, y cuando él no estaba, el balón se iba fuera, como en un remate de cabeza de Starfelt a la salida de un córner que se marchó cerca del palo con el guardameta ya batido.

El penalti de Blind sobre Javi Rueda que transformó Borja Iglesias para poner el empate. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ylGAMtwO2t — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 14, 2025

El empate llegó tras un penalti de Blind a Rueda, que transformó Borja Iglesias en el tiempo de descuento, una tónica que ya se dio ante el Villarreal, para rescatar un punto a última hora.