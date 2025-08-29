Estos serán los ocho rivales del Celta en el regreso a Europa: "Tenemos que disfrutar de estos partidos"

El Celta ya conoce los rivales a los que se enfrentará en su regreso a Europa, tras alcanzar las semifinales de la Europa League en 2017, en lo que será la décima participación en competición continental del club.

El Celta, situado en el cuarto bombo, jugará cuatro partidos en Balaídos y cuatro fuera de casa, tres de ellos con desplazamientos largos, como son Croacia, Serbia y Bulgaria; a estos se suma Alemania.

Rivales

Lille (casa)

Dinamo Zagreb (fuera)

Niza (casa)

Estrella Roja (fuera)

PAOK (casa)

Ludogorets (fuera)

Bolonia (casa)

Stuttgart (fuera)

El calendario y las fechas de los partidos se conocerán este sábado.

Giráldez: "Es precioso volver a estar en este sorteo"

"Sabíamos que iba a ser exigente y así ha sido, con rivales complicados, tres de ellos jugaron Champions el año pasado, con desplazamientos largos", ha declarado el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, en Celta Media, consciente de la dificultad de la competición, que afrontan con "la mayor esperanza y optimismo" porque "es una satisfacción enfrentarnos a equipos potentísimos de Europa".

Giráldez ha destacado el "reto" que supone viajar a campos como el del Estrella Roja y volver a verse las caras con equipos a los que se han enfrentado en pretemporada, como el Stuttgart, o el Lille la pasada.

El técnico ha lanzado un mensaje de "ilusión" por afrontar la Europa League "con gente de la casa", con el espíritu de la temporada 2016/2017, que vivió desde las gradas. "Es precioso volver a estar en un sorteo como éste con gente de la casa que siente el club, y sirve para dar mucho valor a lo conseguido el año pasado", ha asegurado.

Además, ha hecho un llamamiento a la afición para que apoyen al equipo como lo han hecho durante la Liga: "La unión es el camino para afrontar una competición y una temporada muy exigente, pero muy ilusionante".