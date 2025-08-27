Celta - Betis: fecha, horario y cómo y dónde verlo

El Celta vuelve este miércoles a Balaídos en busca de la primera victoria de la temporada. Los de Claudio Giráldez se enfrentarán al Betis, que ya cuenta con cuatro puntos en la clasificación liguera.

Este encuentro corresponde a la jornada 6 de La Liga, aunque se disputa con antelación porque esta fecha coincide con el primer partido de la UEFA Europa League, en la que ambos equipos compiten. El resto de rivales juegan esa jornada entre el 23 y el 25 de septiembre.

Así, Iago Aspas y compañía saltarán al césped de Balaídos a las 21:00 horas, en busca de los tres puntos que se escaparon en los últimos minutos en Mallorca. El Betis llega a Vigo tras ganar al Alavés de Eduardo Coudet.

Los aledaños del estadio celeste se llenarán de miles de vigueses, que disfrutarán de una previa entre semana, cual simulacro de un partido de Europa League. Ahora bien, no vendrán de la playa, ya que se prevén lluvias en la ciudad olívica desde la tarde.

Se espera que Balaídos presente un gran ambiente para empujar al equipo hacia la primera victoria de la temporada. Quien se haya quedado sin entrada podrá disfrutar del encuentro a partir de las 21:00 horas en Movistar+.