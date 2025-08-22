El Celta celebra los 25 años del primer título europeo del fútbol gallego

La plantilla del Celta, ganadora de la Copa Intertoto en el 2000 Celta de Vigo

Hace 25 años, el 22 de agosto del año 2000, Vigo celebró una de las páginas más gloriosas de la historia del Celta. El club olívico conquistó entonces su primer título oficial y el primer trofeo europeo del fútbol gallego, un hito que ha celebrado este viernes en Balaídos.

El club ha producido un pódcast especial por el 25 aniversario del título de la Copa Intertoto. Ha comenzado a las 12:00 horas y ha contado con la participación de dos de los canteranos de aquel histórico Celta, Pablo Couñago y Jonathan Aspas.

Dirigidos por Jose Riveiro, los exfutbolistas han recordado aquel equipo entrenado por Víctor Fernández, que se tuvo que enfrentar a Pelister, Aston Villa y Zenit de San Petersburgo para conseguir el primer y único trofeo oficial del Celta.

Jonathan Aspas e Pablo Couñago, integrantes daquel Celta que conquistou Bitola, Birmingham e San Petersburgo 🏆



— Celta (@RCCelta) August 22, 2025

Aquel torneo se disputaba en eliminatorias de ida y vuelta, y aquellos partidos contra el conjunto ruso quedarán siempre grabados en la memoria del celtismo.

En la ida, disputada en Balaídos, el Zenit se adelantó en el marcador, pero los goles de Karpin y Jesuli en el descuento dieron la vuelta al resultado y dejaron un 2-1 favorable para la vuelta en Rusia.

"Nada sería fácil en el Petrovski", escribe el Celta en su web, ya que los locales se pusieron 2-0 por delante. Entonces apareció el "carácter de aquel equipo que dio forma al legendario EuroCelta" y gracias a los tantos de Karpin y McCarthy se logró un empate que valía un título y una nueva clasificación europea.

𝟐𝟐/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟎𝟎.



Hai hoxe 25 anos certificabamos en San Petersburgo o noso primeiro 🏆 oficial europeo.



Moitos parabéns, celtismo 🩵
— Celta (@RCCelta) August 22, 2025

Tour especial por el aniversario

Además, el Celta también ha organizado un tour especial por Balaídos para celebrar esta hazaña europea. Es este viernes y, según el equipo, "servirá para revivir aquella emocionante final y el título europeo que marcó un antes y un después en la historia del club".