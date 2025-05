El Celta busca teñir Galicia de celeste: el club envía banderas a los 313 concellos de la comunidad

🟪 🥅⚽️ O alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián, loce hoxe a camiseta e a bandeira que lle fixo chegar ao Concello a presidenta do @RCCelta , a quen agradece o agasallo.



🍀 Toda Galicia está co Celta e soña con volver a Europa. Sober non ía ser menos e tamén está co Celta! 💙 pic.twitter.com/dIFj6aychl