C. Tangana y Marián Mouriño en Cannes: "El Celta ha salido desde Vigo para todo el mundo"

Oliveira dos cen anos sigue cosechando premios. El himno del Centenario del Celta compuesto por C. Tangana (una decisión que en un primer momento levantó una gran polémica entre los aficionados) ha obtenido tres premios en la edición 2024 de The Cannes Lions Awards, un certamen celebrado en Cannes que destaca la creatividad publicitaria.

Así, la productora del madrileño C. Tangana, Little Spain, encargada de producir el videoclip del himno, se ha hecho con tres trofeos: Entertainment Lions for Sport, Entertainment Lions for Music y Film Craft Lions. Todo un éxito que ha sido celebrado desde la propia ciudad francesa por el artista y la presidenta del Celta, Marián Mouriño.

La presidenta ha destacado la "emoción tan grande" que supone "escuchar cómo se habla" de Oliveira dos cen anos y lo que representa, "no solo para Vigo ni para Galicia, sino para todo el mundo". "Hemos dado de qué hablar", afirma orgullosa en un vídeo difundido por el propio club.

"El Celta ha salido desde Vigo para todo el mundo y esto es para siempre", declara con rotundidad Mouriño, quien también agracede el éxito del himno a los propios celtistas, que participaron en la grabación del videoclip "esa noche mágica antes de la permanencia del año pasado".

El vídeo producido por Little Spain también consiguió hace unos meses traer a Vigo un galardón Mestre Mateo a Mellor Videoclip.