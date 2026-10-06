Caballero recrimina a Tebas los horarios del Celta: "Yo hablo en nombre de la afición"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas; el regidor de Vigo, Abel Caballero y la presidenta del Celta de Vigo, Marian Mouriño, participaron este lunes en una mesa redonda -moderada por Tito Irazusta, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva- en el marco de las Jornadas Nacionales de Periodismo Deportivo organizadas en la ciudad olívica por Agaxorde, la Asociación Galega de Xornalistas Deportivos.

En esta cita, Tebas reconoció el "impulso" dado al Estadio Municipal de Balaídos por el Concello de Vigo, con Abel Caballero a la cabeza. Unas palabras que secundó Marian Mouriño: "Hemos trabajado de la mano del Concello y de su alcalde, que quería que Balaídos fuese un estadio de primer nivel, y de referencia. Lleva años invirtiendo en ello y juntos sentamos las bases para los próximos 100 años", precisó.

Sobre lo anterior, Irazusta destacó la capacidad de entendimiento entre Marian Mouriño y Abel Caballero, destacando que dicho entendimiento no había sido el mismo en años anteriores entre ambas instituciones. "El pasado es el pasado, ahora estamos en el presente y en el futuro", declaró Caballero. "En el mes de enero el campo estará acabado. La estructura de Balaídos no tiene igual en el mundo", añadió. "No hay ningún vigués que no se sienta orgulloso de su estadio", apostilló Tebas.

"Piratería" en televisión

Uno de los puntos clave del encuentro se produjo cuando cuando el presidente de los periodistas deportivos preguntó a Tebas sobre las medidas de LaLiga para paliar la "piratería" en televisión. "De lo que más se habla es de los bloqueos. Hemos reducido la piratería en un 60%, pero hay que tener claro que la piratería es robar y eso repercute en la economía del club", afirmó Tebas.

A este respecto y en la línea del calendario futbolístico, Mouriño subrayó que se trata de un tema "controvertido" pero que, en las preceptivas reuniones, siempre intenta poner encima de la mesa el descanso mínimo de 72 horas para los jugadores.

Por su parte, antes de cerrar el encuentro, Abel Caballero aprovechó la coyuntura para hablar de los horarios asignados al Celta. "Tenemos una superasignación de viernes y lunes. Era bueno repartir un poquito. No me tienes que contestar, yo solo hablo en nombre de la afición", declaró Caballero. "Cuando los partidos son los sábados y los domingos va más gente", añade.

Tebas recordó a Caballero que, cuando el Celta juega en Europa, no lo hace ni viernes ni lunes. "Si jugamos a las nueve de la noche en toda Asia el Celta no existe", puntualizó el presidente de LaLiga. "Los horarios han permitido que en derechos internacionales fuera de España pasemos de ingresar 200 millones a 800 para que los clubes mantengan el nivel competitivo que tienen. Tenemos que pensar en los aficionados de todo el mundo que tiene el Celta, tenemos que tener todos los horarios", anotó.

"Lo que dices es imbatible, pero si queremos tener una liga unitaria es bueno que no discriminemos", rebatió el primer edil vigués. "Desde que está Marian, independientemente de la hora, el porcentaje de asistencia es elevadísimo", contestó Tebas. "Solamente digo que se le dé una vuelta. El óptimo, The second best en economía. El Celta no siempre en hora mala", zanjó Caballero.