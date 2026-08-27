Vigo estrena nueva carrera popular: ocho kilómetros solidarios con el atardecer como acompañante

Vigo estrena nueva carrera popular este septiembre. El Centro Comercial Vialia celebrará el próximo sábado 5 de septiembre la primera edición de la Vialia Sunset Race.

La prueba arrancará a las 20:30 horas, con salida y llegada en Vialia. Entonces, los participantes recorrerán ocho kilómetros en los que descubrirán el centro olívico con el atardecer como acompañante.

Las inscripciones tienen un precio de 10 euros y parte de la recaudación se destinará a la Asociación Érguete. Así, Vialia busca crear una nueva cita deportiva que una deporte, música, comunidad y solidaridad.

“Con la Vialia Sunset Race queremos dar un paso más en nuestra apuesta por crear experiencias que conecten Vialia con la ciudad y con las personas", ha afirmado el gerente del centro comercial, Juan Louro.

La recogida de dorsales tendrá lugar en Vialia, Vigo Exporta (planta baja), el viernes 4 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, y el sábado 5, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Toda la información y novedades sobre la Vialia Sunset Race estarán disponibles a través de las redes sociales del centro.

Más allá de la meta

La Vialia Sunset Race no terminará al cruzar la línea de meta. La jornada contará con música y DJ, photocall, premios por categorías, bolsa especial del corredor y avituallamiento final, configurando una experiencia pensada tanto para los participantes como para sus acompañantes.

Además, tendrá un marcado carácter solidario. Parte de la recaudación de cada inscripción se destinará a la Asociación Érguete, de manera que cada corredor contribuirá con su participación a apoyar la labor de la entidad.