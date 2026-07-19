Borja Iglesias critica los precios de las entradas para la final del Mundial: "Es una vergüenza"

El delantero gallego de la selección española, Borja Iglesias, ha alzado la voz en sus redes sociales para criticar el elevado precio de las entradas para asistir a la final del Mundial de fútbol, que se disputará este domingo a las 21:00 horas entre España y Argentina.

El futbolista compartió una imagen con las localidades que aún permanecen disponibles, cuyos precios oscilan entre los 9.000 y los 49.000 euros.

Junto a la captura, lanzó un contundente mensaje que refleja su indignación: "Una vergüenza".