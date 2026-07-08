Una pantalla gigante en el centro de Vigo permitirá seguir el España-Bélgica del Mundial

La Diputación de Pontevedra instalará este viernes una pantalla gigante en la Praza da Estrela de Vigo para seguir en directo el partido de cuartos de final del Mundial que enfrentará, a partir de las 21:00 horas, a las selecciones de España y Bélgica.

De este modo, la institución provincial repetirá la experiencia de la final de la Eurocopa de 2024, cuando cientos de personas se congregaron en este céntrico punto de la ciudad para apoyar al combinado nacional y celebrar posteriormente la consecución del título continental.

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra y diputada de Deportes, Luisa Sánchez, expresó su deseo de que la ciudadanía se acerque este viernes hasta la Praza da Estrela para animar a la selección española. "Queremos convertir el centro de Vigo en una gran grada al aire libre y que aficionados y aficionadas de todas las edades puedan vivir de forma conjunta una tarde-noche llena de emoción de la mano de nuestra selección", señaló.

"Estoy segura de que, con el apoyo de Vigo, España será capaz de vencer a Bélgica y hacernos soñar con algo grande en este campeonato previo al que acogerá nuestro país en 2030 y, esperamos, también nuestra ciudad", añadió Luisa Sánchez.